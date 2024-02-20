В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах по району Донецка
Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Запуск ракет зафиксировали в ночь на 20 февраля. По данным представительства, обстрел велся из района села Карловка в Покровском районе ДНР. Есть ли пострадавшие и разрушения, не уточняется.
ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, а также подвергается атакам дронов. В частности, 31 января на трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, еще один человек пострадал.
За несколько дней до этого власти ДНР заявили, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. В результате погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. В городе объявили траур.
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