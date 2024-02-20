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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах по району Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецку 20 ракет из РСЗО
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Запуск ракет зафиксировали в ночь на 20 февраля. По данным представительства, обстрел велся из района села Карловка в Покровском районе ДНР. Есть ли пострадавшие и разрушения, не уточняется.

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Фото:МЧС России

ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, а также подвергается атакам дронов. В частности, 31 января на трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, еще один человек пострадал.

За несколько дней до этого власти ДНР заявили, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. В результате погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. В городе объявили траур.

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Теги
ДНР Донецк РСЗО обстрел ракеты
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