В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах по району Донецка

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Запуск ракет зафиксировали в ночь на 20 февраля. По данным представительства, обстрел велся из района села Карловка в Покровском районе ДНР. Есть ли пострадавшие и разрушения, не уточняется.

ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, а также подвергается атакам дронов. В частности, 31 января на трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, еще один человек пострадал.

За несколько дней до этого власти ДНР заявили, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. В результате погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. В городе объявили траур.