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Военная операция на Украине ,  
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Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек

Пушилин: четыре человека погибли, шесть ранены при обстреле Пентелеймоновки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В результате обстрела двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке (ДНР) со стороны Украины погибли четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В результате обстрела половина дома обрушилась, из-под завалов спасли трех человек.

«К сожалению, погибли четыре мирных жителя, среди жертв девочка 2009 года рождения <...>. Еще шесть человек пострадали, в том числе девочка-подросток, 2013 года рождения», — добавил Пушилин.

Ранее мэр Ясиноватой (Пентелеймоновка находится в окрестностях города) Дмитрий Шевченко сообщил о троих погибших и четверых пострадавших.

Фото: Google Maps

При обстреле окрестностей Ясиноватой в ДНР погибли три человека
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ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, а также подвергается атакам дронов. В частности, 31 января на трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, еще один человек пострадал.

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Теги
Денис Пушилин ДНР обстрел погибшие
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