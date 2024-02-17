Пушилин: четыре человека погибли, шесть ранены при обстреле Пентелеймоновки

Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек

Фото: МЧС России

В результате обстрела двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке (ДНР) со стороны Украины погибли четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В результате обстрела половина дома обрушилась, из-под завалов спасли трех человек.

«К сожалению, погибли четыре мирных жителя, среди жертв девочка 2009 года рождения <...>. Еще шесть человек пострадали, в том числе девочка-подросток, 2013 года рождения», — добавил Пушилин.

Ранее мэр Ясиноватой (Пентелеймоновка находится в окрестностях города) Дмитрий Шевченко сообщил о троих погибших и четверых пострадавших.

Фото: Google Maps

ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, а также подвергается атакам дронов. В частности, 31 января на трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, еще один человек пострадал.