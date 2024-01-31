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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР два человека погибли при попадании дрона в автомобиль

Мэр Горловки Приходько: при попадании дрона в автомобиль погибли два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль, сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Дрон врезался в автомобиль в районе поселка Пантелеймоновка, уточнил глава города. Ранения, по его словам, получил еще один человек.

Позже Приходько сообщил, что над поселком Гольмовский в Никитовском районе Горловки заметили другой беспилотник.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Горловку с начала дня несколько раз обстреливали снарядами калибра 155 мм. В 8:25 по местному времени (совпадает с мск) рядом с Пантелеймоновкой заметили дрон-камикадзе.

Пантелеймоновка расположена между Горловкой и Макеевкой примерно в 8 км к югу от первой. Макеевка, в свою очередь, примыкает к Донецку, все города соединяет одна трасса.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала спецоперации. Так, в ночь на 31 января один дрон сбили в Псковской области, сообщило Минобороны.

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Утром того же дня жители Петербурга сообщили о взрыве в городе. «Фонтанка» и телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут». Власти после появления сообщений о дроне заявили об инциденте в «зоне слива мазута», который потребовал «внимания силовых ведомств». Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил, что существенного ущерба предприятию происшествие не нанесло.

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