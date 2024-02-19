Медведев передал военному комиссариату Чечни автомобили «Нива»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал военному комиссариату Чечни несколько автомобилей «Нива». Видео с разговором Медведева и военного комиссара республики Руслана Нумахаджиева опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В результате коллективной работы, коллективных действий передаем вам эти автомобили», — сказал Медведев.
Комиссариат получил от зампреда Совбеза 10 машин, сообщило информагентство «Чечня Сегодня». По его данным, ранее военные направили обращение Рамзану Кадырову в связи с нехваткой транспорта на территории комиссариата.
В Чечню Дмитрий Медведев приехал 19 февраля. Зампред Совбеза провел встречу с командирами чеченских подразделений, которые участвуют в военной операции на Украине. На ней он, в частности, заявил об уверенности в скорой победе России в спецоперации.
По словам Медведева, военнослужащие своим жизненным и профессиональным опытом вносят вклад в приближение победы.
Кроме того, зампред Совета безопасности сообщил, сколько человек поступили на военную службу с начала года. По его словам, более 50 тыс. человек отправились на службу для участия в военной операции на Украине.
В апреле 2023 года Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел для чеченских военнослужащих 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов». Технику получили бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии, которые отправились в зону боевых действий.
В декабре 2022 года бойцам из Чечни в зону военной операции передано пять бронемобилей повышенной проходимости, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам, это надежный транспорт, который «послужит личному составу подразделения верой и правдой».
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