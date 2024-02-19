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Военная операция на Украине ,  
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Медведев передал военному комиссариату Чечни автомобили «Нива»

Медведев подарил военному комиссариату Чечни автомобили «Нива»
Сюжет
Военная операция на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал военному комиссариату Чечни несколько автомобилей «Нива». Видео с разговором Медведева и военного комиссара республики Руслана Нумахаджиева опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате коллективной работы, коллективных действий передаем вам эти автомобили», — сказал Медведев. 

Комиссариат получил от зампреда Совбеза 10 машин, сообщило информагентство «Чечня Сегодня». По его данным, ранее военные направили обращение Рамзану Кадырову в связи с нехваткой транспорта на территории комиссариата.

В Чечню Дмитрий Медведев приехал 19 февраля. Зампред Совбеза провел встречу с командирами чеченских подразделений, которые участвуют в военной операции на Украине. На ней он, в частности, заявил об уверенности в скорой победе России в спецоперации.

Медведев заявил об уверенности в скорой победе России в спецоперации
Политика
Дмитрий Медведев

По словам Медведева, военнослужащие своим жизненным и профессиональным опытом вносят вклад в приближение победы.

Кроме того, зампред Совета безопасности сообщил, сколько человек поступили на военную службу с начала года. По его словам, более 50 тыс. человек отправились на службу для участия в военной операции на Украине.

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В апреле 2023 года Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел для чеченских военнослужащих 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов». Технику получили бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии, которые отправились в зону боевых действий.

В декабре 2022 года бойцам из Чечни в зону военной операции передано пять бронемобилей повышенной проходимости, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале. По его словам, это надежный транспорт, который «послужит личному составу подразделения верой и правдой».

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Чечня Рамзан Кадыров Нива
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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