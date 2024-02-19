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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил об уверенности в скорой победе России в спецоперации

Медведев: Россия в скором времени одержит победу в военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об уверенности, что победа России в военной операции на Украине скоро придет. Такое заявление, как сообщает ТАСС, было сделано в Чечне на встрече с командирами подразделений, которые участвуют в военное операции на Украине.

«Я уверен, она [победа] скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна», — сказал Медведев.

Военнослужащие своим жизненным и профессиональным опытом вносят вклад в приближение победы, сказал зампред Совбеза участникам встречи.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Накануне Медведев заявил, что развал России и ее поражение в конфликте на Украине приведет к глобальной войне. 

По словам замглавы Совбеза, попытки вернуть Россию к границам 1991 года закончатся военным столкновением со странами Европы с применением всего стратегического арсенала Москвы, в том числе ядерного оружия.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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