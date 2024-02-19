МИД Китая: Пекин обратил внимание на позицию России по ядерному оружию в космосе

Китай ответил на данные о просьбе «отговорить Путина» от оружия в космосе

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Китай обратил внимание на российскую позицию относительно размещения ядерного оружия в космосе, заявили «РИА Новости» в офисе официального представителя МИД страны.

Так ведомство ответило на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times (NYT), где говорилось, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции попросил своих коллег из Индии и Китая о вмешательстве стран в ситуацию. В частности, госсекретарь просил, чтобы индийский премьер Нарендра Моди и председатель Китая Си Цзиньпин лично поговорили с президентом России Владимиром Путиным и попытались «отговорить» его от этого шага.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — ответили агентству в китайском МИДе.

О том, что Москва может рассматривать возможность размещения ядерного оружия в космосе, заявили в американской разведке. NYT писала со ссылкой на американских чиновников, что некоторые представители разведки возражали относительно предоставления полученных США разведданных другим странам. Другие, наоборот, призвали передать Китаю и Индии достаточно сведений, чтобы «убедить их в серьезности угрозы», отмечало издание.

Блинкен, по данным газеты, в Мюнхене поделился с министрами некоторой информацией, и Ван И заявил о важности использования космического пространства в мирных целях.

О возможных планах России разместить в космосе ядерное оружие также сообщили ABC и другие СМИ со ссылкой на разведданные США. Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что речь идет о противоспутниковом оружии, не предназначенном «для нападения на людей или причинения физических разрушений» на Земле. «Непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет», — подчеркнул он.

В Кремле назвали подобные заявления «уловкой», призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Замглавы МИДа Сергей Рябков назвал их «злонамеренным сочинительством».