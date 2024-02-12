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Новый финский президент исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом

Новый финский президент исключил связи с Россией до конца конфликта с Украиной
Россия и Финляндия сохраняют отношения на дипломатическом уровне, но на политическом их нет. Так будет до тех пор, пока идет конфликт на Украине, сказал новый президент Стубб. Кремль ранее называл его заявления недружественными
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Tom Little / Reuters)

Политических отношений между Финляндией и Россией не будет до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, заявил новый финский президент Александр Стубб, передает Iltalehti.

По словам главы Финляндии, обе страны сохраняют дипломатические и официальные отношения, например в вопросах границы, но контактов между высшим политическим руководством нет, пишет Yle. В целом, указал он, раньше политика Финляндии в большей степени зависела от отношений с Россией. «Теперь этой части уже нет», — сказал Стубб.

Президент также добавил, что Хельсинки должен позаботиться о должном состоянии сил обороны страны, в том числе убедиться, что их достаточно на границе с Россией. Сложившуюся на восточной границе (закрыта с конца прошлого года из-за попыток мигрантов с российской стороны проникнуть в Финляндию) ситуацию нужно рассматривать спокойно и терпеливо, отметил новый глава государства.

Стубб также сообщил, что не получал поздравлений из России в связи с победой на выборах.

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Александр Стубб

Накануне, 11 февраля, в Финляндии прошел второй тур президентских выборов, Стубб получил на них 51,6% голосов. Его соперником был экс-глава МИД страны Пекка Хаависто, за которого проголосовали 48,4%. Новый глава государства вступит в должность 1 марта.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря об итогах выборов, выразил надежду на соблюдение новым финским главой баланса в отношениях двух стран. По его словам, Москва и Хельсинки ранее выступали партнерами во взаимовыгодном ключе и «тот период был лучше, чем тот, который сложился в наших двусторонних отношениях не по нашей вине, а по инициативе финских властей». Заявления Стубба, добавил он, носят «весьма недружественный характер».

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Финляндия Александр Стубб Украина Россия
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