Новый финский президент исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом
Политических отношений между Финляндией и Россией не будет до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине, заявил новый финский президент Александр Стубб, передает Iltalehti.
По словам главы Финляндии, обе страны сохраняют дипломатические и официальные отношения, например в вопросах границы, но контактов между высшим политическим руководством нет, пишет Yle. В целом, указал он, раньше политика Финляндии в большей степени зависела от отношений с Россией. «Теперь этой части уже нет», — сказал Стубб.
Президент также добавил, что Хельсинки должен позаботиться о должном состоянии сил обороны страны, в том числе убедиться, что их достаточно на границе с Россией. Сложившуюся на восточной границе (закрыта с конца прошлого года из-за попыток мигрантов с российской стороны проникнуть в Финляндию) ситуацию нужно рассматривать спокойно и терпеливо, отметил новый глава государства.
Стубб также сообщил, что не получал поздравлений из России в связи с победой на выборах.
Накануне, 11 февраля, в Финляндии прошел второй тур президентских выборов, Стубб получил на них 51,6% голосов. Его соперником был экс-глава МИД страны Пекка Хаависто, за которого проголосовали 48,4%. Новый глава государства вступит в должность 1 марта.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря об итогах выборов, выразил надежду на соблюдение новым финским главой баланса в отношениях двух стран. По его словам, Москва и Хельсинки ранее выступали партнерами во взаимовыгодном ключе и «тот период был лучше, чем тот, который сложился в наших двусторонних отношениях не по нашей вине, а по инициативе финских властей». Заявления Стубба, добавил он, носят «весьма недружественный характер».
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