Сальдо заявил, что демилитаризованная зона с Украиной должна быть больше 150 км

Сальдо рассказал, какой должна быть демилитаризованная зона с Украиной

Демилитаризованная зона между Украиной и Россией должна быть не меньше 200 км, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что нужно прекратить боевые действия и отодвинуть украинские тяжелые вооружения от границ России на такое расстояние, чтобы применять их не было смысла.

«Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации», — резюмировал губернатор.

О необходимости отодвижения украинских вооружений от российской границы и создания демилитаризованной зоны не раз говорил президент Владимир Путин.

Так, 31 января 2024 года он сказал, что эта линия должна располагаться на таком расстоянии от территории России, чтобы Киев не смог обстреливать жителей мирных городов из дальнобойных орудий.

В начале 2023 года в рамках своего послания Федеральному собранию президент указал на зависимость продолжения военных действий с целью вытеснения украинских сил на достаточное расстояние от границ России от поставок Украине оружия дальнего радиуса действия.

В октябре того же года США поставили Украине комплексы ATACMS, которые могут поражать цели на максимальном расстоянии в 300 км. В Белом доме, однако, сообщили, что Киеву поставили ракеты с заниженной дальнобойностью в 165 км.

C мая на вооружении ВСУ стоят ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP, разработанные совместными усилиями Великобритании и Франции. Дальность их действия около 250 км. Россия осуждает передачу западного оружия Украине.