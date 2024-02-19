 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо рассказал, какой должна быть демилитаризованная зона с Украиной

Сальдо заявил, что демилитаризованная зона с Украиной должна быть больше 150 км
Сюжет
Военная операция на Украине

Демилитаризованная зона между Украиной и Россией должна быть не меньше 200 км, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что нужно прекратить боевые действия и отодвинуть украинские тяжелые вооружения от границ России на такое расстояние, чтобы применять их не было смысла.

«Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации», — резюмировал губернатор.

Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная линия с Украиной
Политика
Владимир Путин

О необходимости отодвижения украинских вооружений от российской границы и создания демилитаризованной зоны не раз говорил президент Владимир Путин.

Так, 31 января 2024 года он сказал, что эта линия должна располагаться на таком расстоянии от территории России, чтобы Киев не смог обстреливать жителей мирных городов из дальнобойных орудий.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В начале 2023 года в рамках своего послания Федеральному собранию президент указал на зависимость продолжения военных действий с целью вытеснения украинских сил на достаточное расстояние от границ России от поставок Украине оружия дальнего радиуса действия.

В октябре того же года США поставили Украине комплексы ATACMS, которые могут поражать цели на максимальном расстоянии в 300 км. В Белом доме, однако, сообщили, что Киеву поставили ракеты с заниженной дальнобойностью в 165 км.

C мая на вооружении ВСУ стоят ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP, разработанные совместными усилиями Великобритании и Франции. Дальность их действия около 250 км. Россия осуждает передачу западного оружия Украине.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Владимир Сальдо Украина буферная зона
Материалы по теме
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная линия с Украиной
Политика
Сальдо сообщил о постройке оборонительных сооружений ВСУ в Херсоне
Политика
Сальдо рассказал, как можно восстановить Каховскую плотину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Во Франции загорелся завод с 900 т литиевых батарей Общество, 05:19
Минобороны показало кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки Политика, 05:14
Десятая часть россиян сочли 23 февраля обычным выходным Общество, 05:00
Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян Бизнес, 04:59
Сальдо рассказал, какой должна быть демилитаризованная зона с Украиной Политика, 04:40
Зурабишвили призвала ЕС принять Грузию из-за «российской угрозы» Политика, 04:17
Бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума Политика, 04:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Генштабе России не исключили нового наступления ВСУ при помощи Запада Политика, 03:39
Чехия за два года выплатила беженцам с Украины пособий на $710 млн Общество, 03:36
Politico узнало о попытках США и союзников предотвратить «развал» ВСУ Политика, 03:05
Сенатор Вэнс заявил о необходимости Украины уступить территории для мира Политика, 03:01
Украина сообщила о масштабной хакерской атаке на свои СМИ Политика, 02:25
Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее из-за племенного конфликта Политика, 02:12
Юристы заявили о вопросах из-за идеи запретить сдачу жилья без счетчиков Общество, 02:00