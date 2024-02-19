Украина сообщила о масштабной хакерской атаке на свои СМИ

На ресурсы украинских медиа была совершена масштабная хакерская атака, сообщила в телеграм-канале Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве рассказали, что с сообщениями об атаках в команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующую при Госспецсвязи, обратились представители изданий «Украинская правда», Liga.net, «Апостроф» и «Телеграф».

Служба обвинила в атаке «российские хакеров» и добавила, что на сайтах СМИ была размещена «фейковая информация».

Вечером 18 февраля «Украинская правда» сообщила, что редакция утратила доступ к аккаунту издания в соцсети Х, который взломали неизвестные, а на странице «начали появляться фейки».

«В Авдеевке разгромлены элитные подразделения ВСУ. Убиты 1,5 тыс. человек, сотни попали в плен», — говорилось в опубликованном незадолго до этого посте в X.

В «Украинской правде» добавили, что работают над тем, чтобы восстановить доступ, и попросили не считать публикации в социальной сети относящимися к изданию. В тот же день публикация с аналогичным заголовком появилась на странице издания Liga.net.

О взятии Авдеевки Минобороны России сообщило 17 февраля. Потери ВСУ при отступлении из города составили более 1,5 тыс. человек, отметили в ведомстве. Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что часть военнослужащих попала в плен при совершении маневра.

Бои за Авдеевку начались в октябре 2023 года, в последние недели их интенсивность возросла. ВСУ докладывали о переброске резервов и тяжелой обстановке в городе. 15 февраля Washington Post сообщила о частичном отводе украинских войск из Авдеевки.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе войск из города. Решение было принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки» с целью недопущения окружения военнослужащих, уточнил он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).