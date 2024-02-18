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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский созвонился с Байденом во время Мюнхенской конференции

Зеленский: в ходе Мюнхенской конференции созвонился с президентом Байденом
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил американскому коллеге Джо Байдену во время Мюнхенской конференции по безопасности, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента», — отметил Зеленский. Он выразил надежду на «мудрое решение конгресса США», который отказывается рассматривать законопроект о финансовой помощи Украине.

На полях Мюнхенской конференции украинский лидер встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Он отметил, что не воспринимает ситуацию с согласованием пакета помощи Киеву на $60 млрд в американском конгрессе как «предательство». Зеленский отметил, что эта помощь для Украины жизненно важна, и на сегодняшний день украинские власти не рассматривают альтернативы помимо США.

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Политика
Владимир Зеленский

13 февраля американский сенат проголосовал за законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержали 70 членов верхней палаты конгресса из 100, среди высказавшихся в пользу законопроекта было 22 республиканца. На согласование проекта закона ушло практически четыре месяца.

В тот же день спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса не будет рассматривать принятый сенатом законопроект, если в него не добавят пункты, касающиеся усиления охраны границы с Мексикой.

Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.

Москва осуждает помощь Запада Киеву, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода.

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Владимир Зеленский США Джо Байден финансовая помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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