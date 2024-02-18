Зеленский созвонился с Байденом во время Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил американскому коллеге Джо Байдену во время Мюнхенской конференции по безопасности, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента», — отметил Зеленский. Он выразил надежду на «мудрое решение конгресса США», который отказывается рассматривать законопроект о финансовой помощи Украине.

На полях Мюнхенской конференции украинский лидер встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Он отметил, что не воспринимает ситуацию с согласованием пакета помощи Киеву на $60 млрд в американском конгрессе как «предательство». Зеленский отметил, что эта помощь для Украины жизненно важна, и на сегодняшний день украинские власти не рассматривают альтернативы помимо США.

13 февраля американский сенат проголосовал за законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержали 70 членов верхней палаты конгресса из 100, среди высказавшихся в пользу законопроекта было 22 республиканца. На согласование проекта закона ушло практически четыре месяца.



В тот же день спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса не будет рассматривать принятый сенатом законопроект, если в него не добавят пункты, касающиеся усиления охраны границы с Мексикой.

Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.

Москва осуждает помощь Запада Киеву, указывая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода.