Bloomberg узнал о визите Зеленского в Европу за военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в турне по столицам Западной Европы, где будет просить об усилении военной поддержки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин, однако такие планы еще не подтверждены. Также ожидается, что украинский лидер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 18 февраля.

На Мюнхенской конференции Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности, писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники. В середине января такое соглашение с Киевом подписала Великобритания.

15 января Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Там он встретился с президентом страны Виолой Амхерд и принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский рассказал, что одной из целей его поездки стало обсуждение санкций, использования замороженных российских активов и финансовой поддержки Украины.