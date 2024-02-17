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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле села Кульбаки

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Кульбаки Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел со стороны Украины попало село Кульбаки Глушковского района, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Всего насчитали восемь прилетов», — написал губернатор в телеграм-канале. Никто не пострадал, повреждения получили два административных здания, домовладение и газовая труба. Восстановительные работы начнут, когда станет безопасно.

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В ночь на 17 февраля в регионе дважды запускали сигнал ракетной опасности, на полтора и пять с половиной часов. Столько же раз в области работала система ПВО. Утром в Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили дрон, никто не пострадал.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В частности, 5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино, женщина получила осколочное ранение. За день до этого, 4 февраля, тот же населенный пункт атаковал беспилотник, в результате повреждения получили объекты связи.

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Курская область Роман Старовойт обстрел Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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