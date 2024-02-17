В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС
Утром в Курчатове Курской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. В городе находится Курская АЭС и строится вторая атомная станция.
«Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона.
Корреспондент РБК сообщает, что в городе было слышно несколько взрывов около 8:30 мск.
Российское Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь в пяти регионах Центральной России было уничтожено 33 беспилотника. Один из них сбили в Курской области — где именно, не уточнялось. Ночью и утром Старовойт сообщал о работе ПВО в регионе, в общей сложности в течение примерно шести часов действовал режим ракетной опасности.
Остальные дроны были сбиты в Белгородской (четыре), Воронежской (четыре), Брянской (18) и Калужской (шесть) областях. Воронежский губернатор Александр Гусев уточнял, что обломки одного из них незначительно повредили крышу частного дома на юге Воронежа.
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