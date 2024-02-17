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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС

Старовойт: в Курчатове Курской области сбили беспилотник, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон сбили вблизи Курчатова, где располагается атомная станция. По данным губернатора Старовойта, пострадавших и повреждений после атаки нет. За ночь в регионах Центральной России сбили еще 33 беспилотника
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Утром в Курчатове Курской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. В городе находится Курская АЭС и строится вторая атомная станция.

«Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона.

Корреспондент РБК сообщает, что в городе было слышно несколько взрывов около 8:30 мск.

Российское Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь в пяти регионах Центральной России было уничтожено 33 беспилотника. Один из них сбили в Курской области — где именно, не уточнялось. Ночью и утром Старовойт сообщал о работе ПВО в регионе, в общей сложности в течение примерно шести часов действовал режим ракетной опасности.

Губернатор второй раз за сутки сообщил о работе ПВО над Курском
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Остальные дроны были сбиты в Белгородской (четыре), Воронежской (четыре), Брянской (18) и Калужской (шесть) областях. Воронежский губернатор Александр Гусев уточнял, что обломки одного из них незначительно повредили крышу частного дома на юге Воронежа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область Курская АЭС беспилотники Роман Старовойт
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