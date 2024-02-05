Старовойт: в результате обстрела Теткино в Курской области пострадала женщина

При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина

Военная операция на Украине

Фото: Никита Попов / РБК

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, есть один пострадавший, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 5 прилетов», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, одна женщина получила осколочное ранение, врачи оказывают ей помощь.

О разрушениях в результате обстрела Старовойт не сообщил.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах ВСУ. Поселок Теткино неоднократно подвергался атакам со стороны Украины.

Накануне, 4 февраля, населенный пункт атаковал беспилотник, в результате повреждения получили объекты связи.