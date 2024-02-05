 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина

Старовойт: в результате обстрела Теткино в Курской области пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, есть один пострадавший, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 5 прилетов», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, одна женщина получила осколочное ранение, врачи оказывают ей помощь.

О разрушениях в результате обстрела Старовойт не сообщил.

В курском Теткино один человек пострадал в результате атаки дронов ВСУ
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах ВСУ. Поселок Теткино неоднократно подвергался атакам со стороны Украины.

Накануне, 4 февраля, населенный пункт атаковал беспилотник, в результате повреждения получили объекты связи.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область обстрел пострадавшие ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Дрон повредил объекты связи в курском поселке Теткино
Политика
В курском Теткино один человек пострадал в результате атаки дронов ВСУ
Политика
Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
В Грузии задержали груз с взрывчаткой, следовавший в Россию Политика, 12:17
«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным Политика, 12:12
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми» Общество, 12:11 
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 12:11
При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина Политика, 12:11
Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии Бизнес, 12:08
Отчетность Mastercard вызвала ажиотаж инвесторов: что дальше Pro, 12:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Платформа TeamDo анонсировала обновления РБК Компании, 12:00
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней Политика, 11:57
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 11:49
Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне Политика, 11:47
«Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в ₽1 млрд по сборам Life, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:43
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми» Политика, 11:43