Дрон повредил объекты связи в курском поселке Теткино

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Поселок Теткино в Курской области атаковал украинский беспилотник, в результате повреждения получили объекты связи, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Специалисты начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно, написал губернатор. Повлияло ли это на ситуацию со связью в районе, он не уточнил.

Поселок Теткино расположен в Глушковском районе Курской области, он примыкает к российско-украинской границе.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. Старовойт накануне писал, что под обстрел попало село Гуево в Сужданском районе Курской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате был контужен один мирный житель. Серьезные повреждения получил и сам дом — на фотографии, которую показал губернатор, видно, что у здания снесло крышу.