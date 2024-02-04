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Военная операция на Украине ,  
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Дрон повредил объекты связи в курском поселке Теткино

Старовойт: в курском поселке Теткино повреждены объекты связи после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Теткино в Курской области атаковал украинский беспилотник, в результате повреждения получили объекты связи, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Специалисты начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно, написал губернатор. Повлияло ли это на ситуацию со связью в районе, он не уточнил.

Поселок Теткино расположен в Глушковском районе Курской области, он примыкает к российско-украинской границе.

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Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. Старовойт накануне писал, что под обстрел попало село Гуево в Сужданском районе Курской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате был контужен один мирный житель. Серьезные повреждения получил и сам дом — на фотографии, которую показал губернатор, видно, что у здания снесло крышу.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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