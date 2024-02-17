 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200

Демидов: число квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, выросло до 193
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Попов / РБК Черноземье
Фото: Александр Попов / РБК Черноземье

Количество квартир, получивших повреждение во время обстрела Белгорода 15 февраля, увеличилось до 193, также повреждены 68 частных домов, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры. <...> Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах», — написал он в телеграм-канале.

Накануне, 16 февраля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поврежденных 154 квартирах и 52 частных домах.

В Белгородской области сбили два дрона
Политика

Белгород попал под ракетный обстрел днем 15 февраля. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 19 пострадали, четверых из них отправили на лечение в Москву.

Представитель МИДа Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма». Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В ночь на 17 февраля в регионе дважды включали сигнал ракетной опасности, а Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Белгород повреждение Демидов
Материалы по теме
В Белгородской области сбили два дрона
Политика
В Белгородской области дважды за ночь объявили ракетную опасность
Политика
В Курской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки Политика, 12:08
Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы Общество, 12:00
Welt узнал, что Шольц отверг кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО Политика, 11:45
Кириленко не включат в Зал славы баскетбола в 2024 году Спорт, 11:44
Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200 Политика, 11:28
CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников Политика, 11:21
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число жертв обстрела Пентелеймоновки в ДНР выросло до четырех человек Политика, 11:17
Российский боксер завоевал чемпионский пояс по версии IBA Спорт, 11:09
Как правильно платить налоги с иностранных инвестиций в 2024 году Инвестиции, 11:00
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС Политика, 10:59
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море Политика, 10:51
Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом» Спорт, 10:40
Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд Бизнес, 10:28