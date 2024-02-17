Число поврежденных при обстреле Белгорода квартир приблизилось к 200

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Количество квартир, получивших повреждение во время обстрела Белгорода 15 февраля, увеличилось до 193, также повреждены 68 частных домов, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры. <...> Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах», — написал он в телеграм-канале.

Накануне, 16 февраля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поврежденных 154 квартирах и 52 частных домах.

Белгород попал под ракетный обстрел днем 15 февраля. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 19 пострадали, четверых из них отправили на лечение в Москву.

Представитель МИДа Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма». Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В ночь на 17 февраля в регионе дважды включали сигнал ракетной опасности, а Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов.