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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили два дрона

Гладков: ПВО сбила два дрона в Белгородсой области
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Военная операция на Украине

В Губкинском городском округе Белгородской области сработала ПВО, сбиты два беспилотника самлетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

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Примерно за час до этого на всей территории области объявили ракетную опасность. Сигнал звучит в регионе второй раз за ночь — ранее оповещение населения включали в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Также два раза за ночь тревогу объявляли в Курской области. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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