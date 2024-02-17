В Белгородской области сбили два дрона
В Губкинском городском округе Белгородской области сработала ПВО, сбиты два беспилотника самлетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Примерно за час до этого на всей территории области объявили ракетную опасность. Сигнал звучит в регионе второй раз за ночь — ранее оповещение населения включали в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Также два раза за ночь тревогу объявляли в Курской области. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
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