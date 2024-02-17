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Военная операция на Украине ,  
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Маск ответил «верно» на пост о тупике в конфликте на Украине

Маск согласился с мнением, что конфликт на Украине зашел в тупик
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск словом «верно» прокомментировал пост пользователя X, в котором говорится, что конфликт на Украине зашел в тупик.

В публикации также утверждается, что Украине не хватает войск, чтобы вернуть территории, а единственное, что мешает мирным переговорам, — продолжение финансовой помощи со стороны США и Евросоюза.

К посту также прикреплена картинка с надписью: «День, когда США перестанет финансировать Украину, — это день, когда военные действия закончатся».

«Верно», — ответил на публикацию Маск.

Бизнесмен регулярно комментирует ход военных действий на Украине. Ранее он словами «все так» ответил на пост с аналогичной позицией в Х. А после того как президент США Джо Байден осудил конгресс за неготовность выделить дополнительные средства Украине, Маск призвал «остановить мясорубку».

Украина начала вывод войск из Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Накануне, 16 февраля, глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для ВСУ плохая, но не критичная. «Действительно, не хватает снарядов», — отметил он.

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В последние дни в Киеве и США неоднократно сообщали об угрозе потери Авдеевки и тяжелых боях за город, Белый дом назвал одной из причин нехватку боеприпасов. В ночь на 17 февраля в ВСУ сообщили о выводе войск из города. Президент России Владимир Путин ранее назвал Авдеевку одним из важнейших направлений.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Путин подчеркнул, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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