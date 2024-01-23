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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отказался считать удары по Украине «ответом за Донецк»

Песков: удары по Украине не являются ответом на обстрел Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине
О взрывах в Киеве и Харькове украинские власти сообщили этим утром. Песков отказался считать наносимые по Украине удары ответом за обстрел Донецка 21 января, при котором погибли 27 человек
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удары, наносимые по целям на Украине, не являются ответом России за обстрел Донецка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О взрывах в Киеве и Харькове украинские власти сообщили этим утром. По всей Украине объявлялась воздушная тревога, главы администраций отчитывались о работе ПВО.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что это ответ российской армии за обстрелы Донецка, Песков заявил: «Нет, нельзя. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима».

Минобороны информацию об ударах пока не комментировало.

Пушилин заявил о движении войск к городу в ДНР, откуда обстреляли Донецк
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Донецк попал под мощный обстрел утром 21 января. По данным российских властей, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик». В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщал глава ДНР Денис Пушилин.

МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом». Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.

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Пушилин накануне заявил, что российские подразделения продвигаются в направлении города Курахово в Марьинском районе ДНР, откуда 21 января обстреляли Донецк.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Донецк Киев Харьков Дмитрий Песков обстрел Военная операция на Украине
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