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Подозреваемыми по делу о пожаре в многоэтажке в Анапе стали два брата

Фигурантами дела о пожаре в многоэтажке в Анапе стали строивший ее ИП и его брат
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе, 13 февраля 2024 года
Пожар в жилом доме №9 на улице Объездной в Анапе, 13 февраля 2024 года (Фото: Юрий Озаровский / РИА Новости)

Двое мужчин, строивших сгоревшую в Анапе многоэтажку, стали фигурантами уголовного дела об этом пожаре, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено против индивидуального предпринимателя и его брата, которые, по версии следствия, в 2005–2014 годах осуществляли застройку. В администрации региона ранее сообщили, что дом возводили без проектной и разрешительной документации.

Фигурантам вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), им грозит до двух лет лишения свободы. Мужчин уже допросили, они находятся в статусе подозреваемых.

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Следствие полагает, что подозреваемые построили дом с помещениями коммерческого назначения, последние позже продали гражданам. При этом разрешительных документов у застройщиков не было как на строительство, так и на ввод здания в эксплуатацию. Впоследствии от предпринимателя требовали устранить нарушения, однако он их проигнорировал, утверждают в СК.

Следствие установило, что сгоревший 11-й мансардный этаж дома де-факто не был техническим и в нарушение требований противопожарной безопасности был оборудован под жилые помещения. Перегородки там имели более слабый класс огнестойкости, а комнаты не были оборудованы системой пожарной сигнализации, отсутствовала система вытяжной противодымной вентиляции.

Все это привело к пожару и способствовало распространению огня, заключили в ведомстве.

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Пожар в 11-этажном доме № 9 на улице Объездной в Анапе произошел вечером 13 февраля. Возгорание началось в мансарде, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Огонь тушили около десяти часов. По данным следствия, в результате пожара выгорели два верхних этажа (всего — 38 квартир, 36 из которых не подлежат восстановлению).

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Теги
Анапа Следственный комитет уголовное дело Пожар многоэтажка
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