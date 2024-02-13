В Анапе загорелся 11-этажный жилой дом

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В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда, сообщает пресс-служба МЧС.

«В Анапе горит мансарда в 11-этажном доме. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в МЧС. В ведомстве добавили, что пожарным удалось спасти 12 человек.

Площадь пожара достигла 1000 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы 70 спасателей и 22 пожарные машины.

В региональной прокуратуре сообщили, что загоревшийся многоквартирный дом построили без «проектной и разрешительной документации». В гражданский оборот его ввели на основании решений городского суда, вынесенных в 2011 году, о праве собственников на квартиры. Причины пожара выясняются, заключили в прокуратуре.

В ночь на 9 февраля крупный пожар в жилом доме произошел в Москве. Тогда загорелась кровля дома на улице Черняховского. На пике огонь распространился на 4 тыс. кв. м, во время тушения спасатели использовали вертолеты. Из дома были эвакуированы около 400 человек, часть из которых направили в социальные гостиницы. Следственный комитет связал возгорание с поломкой системы антиобледенительного обогрева периметра кровли и водостоков.