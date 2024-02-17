В Ижевске произошел пожар в здании на площади 2,8 тыс. кв. м
В Ижевске пожарные тушат возгорание в здании на площади 2,8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
По предварительных данных, пострадавших нет. На месте работают 59 специалистов и 21 единица техники. Адрес дома не уточняется.
16 февраля в Ижевске на улице Маяковского сгорела машина «Лада Ларгус», уточнила пресс-служба регионального МЧС. Со слов водителя, дым из-под капота пошел во время движения. Он сразу остановил автомобиль, выбежал из салона, достал огнетушитель, но не смог открыть крышку капота.
К тушению привлекли шесть человек личного состава и одна единица техники от МЧС России. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводов в моторном отсеке.
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