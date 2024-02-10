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Полиция возбудила дело после обнаружения взрывчатки на питерском заводе

МВД: в промзоне Санкт-Петербурга обнаружили взрывчатку, возбуждено дело
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полиция проводит проверку после обнаружения взрывчатки в промзоне Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«9 февраля поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», — уточнили в пресс-службе.

По факту обнаружения взрывчатки возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия или боеприпасов). Максимальное наказание по ней — до трех лет ограничения свободы.

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Фото:sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Днем 10 февраля «Фонтанка» и другие СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов нашли сверток с самодельной взрывчаткой. Пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой лежал на складе, вечером 9 февраля его нашел сотрудник завода и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Всеволожский завод — один из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке алюминиевых банок.

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Санкт-Петербург МВД взрывчатое вещество новости
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