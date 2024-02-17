В Белгородской области дважды за ночь объявили ракетную опасность

На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Сигналы тревоги в регионе включили во второй раз за ночь. Ранее они звучали только в двух городских округах Белгорода — в Губкинском и Старооскольском. Тревогу выключили в 2:43.

За несколько минут до второго объявления ракетной опасности ее также повторно включили в Курской области — еще одном приграничном регионе. Ранее систему оповещения населения запустили в 0:22 мск. Отбой ракетной опасности объявили лишь в 2:13. Перед этим губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в регионе работала система ПВО при сохранении режима ракетной опасности.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Власти Белгородской области объявили ракетную опасность днем 15 февраля. После этого столица региона Белгород попал под обстрел. Минобороны России сообщило, что украинские военные ударили по городу из РСЗО RM-70 Vampire, средства ПВО уничтожили 14 снарядов.

По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадали 19 человек, еще семь погибли.