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Военная операция на Украине ,  
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Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки

Мэр Демидов: директорам школ Белгорода выдадут дивизионные аптечки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Директорам всех школ Белгорода выдадут дивизионные аптечки, рассчитанные на 20 человек, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«Сегодня все директора наших школ получат дивизионные аптечки. При поддержке Вячеслава Владимировича Гладкова мы закупили их для всех образовательных учреждений Белгорода в максимальной комплектации. Они собраны так, что можно оказать помощь десяткам людей в самых разных ситуациях», — написал Демидов.

1 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион закупил 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек. Последние рассчитаны на 20 человек, уточнил он. Он также отметил, что большие аптечки будут установлены «в холлах административных центров» и других местах, где скапливаются люди. Индивидуальные планировалось размещать «в аварийных службах», а также выдавать их «водителям автобусов, в том числе и школьных».

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Столица Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Самые серьезные удары были нанесены 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2024 года. В результате первой атаки, направленной на центр города, погибли 25 человек. В результате второй погибли семеро, среди которых был годовалый ребенок.

В связи с регулярными обстрелами в городе принимают дополнительные меры безопасности в местах скопления людей. Например, в середине января на улицах Белгорода появились модульные железобетонные укрытия с двойным армированием.

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