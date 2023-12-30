ВСУ нанесли удар по центру Белгорода

Известно как минимум о двоих погибших после обстрела, это дети, есть пострадавшие. В городе включили сирены ракетной опасности, жителей призвали уйти в укрытия

Фото: shepot_belgorod / VK

Украинские войска обстреляли центр Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», — написал он и пообещал сообщить подробности позднее.

Через полчаса после первого сообщения Гладков написал, что в городе включены сирены ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытия. Bel.ru пишет, что МЧС разослало горожанам сообщения о ракетной опасности.

Телеграм-канал Mash пишет, что под ударом оказался район торгового центра «Маяк» — он расположен в центре города рядом с пешеходными улицами, в нескольких кварталах находится правительство области. SHOT сообщает, что под ударом оказались Соборная площадь (там находится правительство), Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» пишет, что центр города перекрывают.

По данным Baza, несколько человек получили ранения при попадании снаряда в автомобиль. Также один из снарядов попал в каток на Соборной площади, сообщает канал.

Минобороны сообщило об уничтожении ракет HARM над Белгородской областью Политика

Накануне вечером, 29 декабря, глава региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Минобороны уточняло, что были сбиты 13 реактивных снарядов. Гладков указывал, что «в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина», также были ранены еще четыре человека.

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Губернатор уточнял, что были повреждены 55 частных домов, одна квартира, футбольный манеж, центр досуга и другие объекты, а также 27 автомобилей. Мэр города Валентин Демидов также сообщал о повреждениях газопровода и водовода.

Днем того же дня Минобороны сообщило, что над областью средства ПВО сбили три противорадиолокационные ракеты HARM, которые ВСУ получают от США.