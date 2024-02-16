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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле

Глава белгородского минздрава рассказал о состоянии пострадавших при обстреле
Сюжет
Военная операция на Украине

В белгородском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле
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В больнице Белгорода остаются девять пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ, двое из них в реанимации, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В городской больнице находятся девять человек, двое в реанимации, один в лор-отделении, остальные — в хирургии и травматологии», — сказал он.

По словам Иконникова, у пострадавших травмы разного характера, в том числе «поражения брюшной полости, переломы». По этой причине потребовалось переливание крови и операции. Министр добавил, что еще один пациент находится в областной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Четверо пострадавших, которые утром 16 февраля были перевезены поездом в Москву, «госпитализированы в медицинские организации, состояние стабильное, перенесли транспортировку удовлетворительно». Среди них — двое детей, два других пострадавших ребенка «находятся на амбулаторном лечении под активным наблюдением врачей из поликлиники» в Белгородской области.

Глава белгородского минздрава также рассказал, что в регион приехали два сотрудника московского НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Они будут помогать «нашим психологам и психиатрам», заключил министр.

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Утром 16 февраля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что четверых раненых при обстреле транспортировали в Москву для дальнейшего лечения. Двоих взрослых поместили в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова, двоих детей — в Российскую детскую клиническую больницу. Взрослые и один из детей в тяжелом состоянии, второй ребенок в состоянии средней тяжести, отметил Кузнецов.

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород днем 15 февраля. По данным Минобороны России, огонь по городу вели из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. В военном ведомстве добавили, что 14 снарядов были уничтожены средствами ПВО.

В результате атаки пострадали 19 человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибли семь человек, среди которых студент Белгородского государственного института искусств из Сирии и годовалая девочка.

У обстрела также были последствия в виде материального ущерба. Так, повреждения получили 128 квартир в десяти многоэтажках, 15 частных домовладений, 34 машины, четыре магазина и одно промышленное предприятие. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ст. 205 УК России (теракт).

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