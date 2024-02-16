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Война с хуситами ,  
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США ввели санкции против хуситов

Минфин США внес йеменских хуситов в санкционный список
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Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело санкции против йеменского движения хуситов, внеся их в SDN-список. С участниками этого перечня гражданам и организациям США запрещены любые сделки.

Вместе с этим Вашингтон разрешил проводить финансовые операции с участием движения хуситов «Ансар Аллах», необходимые для работы дипломатических учреждений третьих стран в Йемене, следует из генеральной лицензии Минфина США.

«Все операции <...> с участием «Ансар Аллах», которые являются обычными и необходимыми для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств третьих стран в Йемене, разрешены», — говорится в документе.

В Минфине также уточнили, что посольствам и консульствам разрешается проводить транзакции с участием организаций, где движение хуситов прямо или косвенно владеет 50% или более крупным пакетом акций.

Разрешено проводить транзакции с целью уплаты налогов, сборов, ввозных пошлин, а также для получения лицензий или оплаты коммунальных услуг.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В середине января Госдепартамент США повторно внес движение хуситов в Особый список глобальных террористов. В 2021 году президент Джо Байден исключил «Ансар Аллах» из этого перечня, куда его ранее добавили при его предшественнике Дональде Трампе.

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C 12 января CША и Великобритания наносят удары по объектам хуситов на территории Йемена в ответ на атаки движения на корабли в Красном море. В частности, о подобном ударе Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось 10 февраля. Тогда американские военные атаковали надводные беспилотники и крылатые ракеты хуситов.

Россия осуждает атаки коалиции, МИД считает, что действия союзников несут угрозу глобальному миру и безопасности.

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