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Война с хуситами ,  
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Захарова назвала удары по Йемену угрозой глобальному миру

Захарова: удары США и Британии по хуситам — угроза миру и безопасности
Сюжет
Война с хуситами
Фото: US Central Command via X / Reuters
Фото: US Central Command via X / Reuters

Россия осуждает удары «нелегальной коалиции» США и Великобритании по Йемену, которые угрожают глобальному миру и безопасности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, международное сообщество должно выступить с «решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата ООН нападения на Йемен».

«Позиция США в Совбезе ООН по Красному морю лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Мы осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — добавила Захарова.

Россия ранее запросила заседание Совбеза ООН, оно должно начаться в 23:00 мск 12 января. Тогда будут озвучены «принципиальные оценки этих противоправных действий», подчеркнула она.

Ранее представитель МИДа заявила, что США пренебрегли международным правом «во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

В МИДе назвали удары США по Йемену «извращением резолюций» Совбеза ООН
Политика
Фото:US Central Command via X / Reuters

Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в хуситов в Йемене в ночь на 12 января.

Американский президент Джо Байден назвал действия оборонительными в связи с многочисленными атаками хуситов на торговые суда разных стран в Красном море.

В ответ хуситы запустили ракеты «земля — земля» и пообещали атаковать военные базы США и Британии, если те усилят удары. По сведениям иранского агентства Tasnim, они попали по американскому кораблю в Красном море. Американские военные эту информацию не комментировали.

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В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста — демонстранты призвали остановить удары по Йемену. В Иране удар по Йемену назвали произволом и нарушением суверенитета.

Теги
Персоны
хуситы Мария Захарова Йемен США Великобритания
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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