США нанесли серию ударов по целям в Йемене
Военнослужащие США нанесли серию ударов по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете для наземных атак (LACM) в Йемене в целях самообороны, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным военных, йеменские хуситы готовили ракеты к запуску по судам в Красном море. Командование обнаружило местоположение боеприпасов в контролируемых хуситами районах Йемена и нанесло удары, поскольку сочло их опасными для кораблей ВМС США и торговых судов в регионе.
Соединенные Штаты и Британия наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января при поддержке международной коалиции, в свою очередь, отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.
4 февраля Пентагон отчитался, что военные обеих стран при поддержке коалиции из шести государств нанесли удары по 36 объектам хуситов на подконтрольной движению территории Йемена.
5 февраля Вашингтон и Лондон нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена. В результате бомбардировки на севере города пять человек получили ранения.
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