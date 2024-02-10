США нанесли серию ударов по целям в Йемене

США нанесли серию ударов по надводным дронам и крылатым ракетам в Йемене

Фото: CENTCOM / X (ранее — Twitter)

Военнослужащие США нанесли серию ударов по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете для наземных атак (LACM) в Йемене в целях самообороны, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным военных, йеменские хуситы готовили ракеты к запуску по судам в Красном море. Командование обнаружило местоположение боеприпасов в контролируемых хуситами районах Йемена и нанесло удары, поскольку сочло их опасными для кораблей ВМС США и торговых судов в регионе.

Соединенные Штаты и Британия наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января при поддержке международной коалиции, в свою очередь, отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.

4 февраля Пентагон отчитался, что военные обеих стран при поддержке коалиции из шести государств нанесли удары по 36 объектам хуситов на подконтрольной движению территории Йемена.

5 февраля Вашингтон и Лондон нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена. В результате бомбардировки на севере города пять человек получили ранения.