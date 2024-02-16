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Смерть Навального в колонии ,  
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В колонию, где умер Навальный, отправят комиссию ФСИН

ФСИН: в колонию ЯНАО, где умер Навальный, отправят комиссию
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Дело Навального
ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный. Ведомство сообщило, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки, спасти его не удалось. Колония «Полярный волк», где он отбывал срок, находится за полярным кругом
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

ФСИН направляет комиссию в исправительную колонию (ИК) № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В комиссию войдут «руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России» (цитата по «РИА Новости»).

О смерти Навального ФСИН сообщила днем 16 февраля. Оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он «практически сразу потерял сознание». ФСИН сообщила, что ему вызвали экипаж скорой медицинской помощи», врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали». «Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН по ЯНАО. Причины смерти устанавливаются.

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Алексей Навальный

Президенту Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Навальный отбывал наказание в ИК № 3 «Полярный волк» расположена в поселке городского типа Харп. Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Его перевели туда в декабре 2023 года.

Ранее Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Приговор по этому делу вынесли в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе этого года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества.

В прошлом декабре Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.

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