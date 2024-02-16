В колонию, где умер Навальный, отправят комиссию ФСИН

ФСИН направит комиссию в колонию, где умер Навальный. Ведомство сообщило, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки, спасти его не удалось. Колония «Полярный волк», где он отбывал срок, находится за полярным кругом

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

ФСИН направляет комиссию в исправительную колонию (ИК) № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В комиссию войдут «руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России» (цитата по «РИА Новости»).

О смерти Навального ФСИН сообщила днем 16 февраля. Оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он «практически сразу потерял сознание». ФСИН сообщила, что ему вызвали экипаж скорой медицинской помощи», врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали». «Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН по ЯНАО. Причины смерти устанавливаются.

Президенту Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков.