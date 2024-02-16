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Смерть Навального в колонии ,  
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Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» после смерти Навального

Генсек НАТО Столтенберг: к России есть серьезные вопросы после смерти Навального
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Россия должна ответить на «серьезные вопросы» после смерти Алексея Навального, заявил Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Россия должна разобраться в смерти Алексея Навального, страны НАТО призывали к его освобождению, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Negosios.

«Я глубоко опечален и обеспокоен приходящими из России сообщениями о смерти Алексея Навального. Все обстоятельства необходимо выяснить. К России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить. Алексей Навальный настойчиво и долгие годы выступал за свободу, демократию», — сказал Столтенберг.

Он пояснил, что альянс пока не имеет никакой информации об обстоятельствах смерти Навального. Произошедшее он назвал признаком становления России «все более и более авторитарным государством», оказывающим давление на оппозицию.

«Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в X. По его словам, ЕС возлагает ответственность за его смерть на власти России.

Навальный умер днем 16 февраля, сообщила ФСИН. По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки, он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи попытались реанимировать оппозиционера, но безуспешно. Медики констатировали смерть Навального. ФСИН отправит комиссию в колонию, где он отбывал наказание, — «Полярный волк» в городе Харп, это одна из самых северных и отдаленных колоний в России.

Представитель российского МИДа Мария Захарова увидела в «моментальной реакции» западных лидеров и обвинениях в адрес российского правительства признаки «саморазоблачения». «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — заявила она.

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Алексей Навальный НАТО Йенс Столтенберг Шарль Мишель
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