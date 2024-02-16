СК по ЯНАО: начата процессуальная проверка по факту смерти Алексея Навального

СК сообщил о проверке после смерти Навального

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В связи со смертью в колонии оппозиционного политика Алексея Навального организована процессуальная проверка, сообщило Следственное управление СКР по ЯНАО в своем телеграм-канале.

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК № 3», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что проводится «комплекс следственных и оперативных мероприятий», чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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