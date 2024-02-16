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Политика ,  
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Туск заявил о праве Польши на увеличение помощи от ЕС из-за Украины

Польша потребовала от ЕС больше помогать фермерам из-за украинской продукции
Фото: Peter Endig / dpa / Global Look Press
Фото: Peter Endig / dpa / Global Look Press

Польша ожидает усиления поддержки со стороны ЕС сельскохозяйственного сектора страны, который несет убытки из-за наплыва украинской продукции, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Петтери Орпо. Его слова передает Money.pl.

«Мы вправе ожидать от наших европейских партнеров, от Евросоюза в целом увеличения помощи и защиты польского сельского хозяйства», — отметил глава правительства.

Он также указал на то, что конфликт на Украине «не может быть поводом для ужасных потерь», которые несет агропромышленный комплекс Польши от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.

«Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так глубоко включилась в помощь Украине», — заключил Туск.

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Политика

9 февраля польские фермеры начали общенациональный протест. Аграрный профсоюз пообещал, что все погранпереходы между Украиной и Польшей будут заблокированы. Акция была начата после предложения Еврокомиссии о годовом продлении приостановки действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины.

Послабление для украинских перевозчиков было сделано в 2022 году, когда Киев и Брюссель заключили соглашение об упрощении импорта украинской продукции.

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После введения этих мер фермеры из нескольких стран, среди которых Польша и Румыния, начали устраивать акции протеста и блокировать КПП на границе с Украиной. Свои действия они объясняют тем, что упрощенный режим грузоперевозок с Украины негативно сказывается на конкурентоспособности их продукции.

В течение 2023 года неоднократные акции протеста проводили также польские дальнобойщики, которые требовали вернуть квоты на проезд в ЕС их украинских коллег, которые были отменены в 2022 году.

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Теги
Польша Дональд Туск сельхозпродукция Украина
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