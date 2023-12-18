Польские дальнобойщики снова заблокировали КПП на границе с Украиной

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Польские дальнобойщики снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной «Дорохуск — Ягодин», сообщила украинская Госпогранслужба.

«Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска «Дорогуск — Ягодин». Информация о ее начале поступила от Пограничной службы Республики Польша», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Украинские пограничники добавили, что, по информации их польских коллег, протестующие планируют пропускать по фуре в час. Исключение будет сделано для гуманитарных грузов, а также машин, везущих животных и скоропортящиеся продукты. Помимо этого, организаторы протеста не собираются мешать движению автобусов.

С начала ноября польские водители фур протестуют против льгот для украинских дальнобойщиков, перекрывая КПП. 6 ноября они заблокировали три ключевых погранперехода. В конце месяца к ним добавился пункт «Медыка — Шегини», который удалось перекрыть с помощью тракторов местных фермеров.

Такие акции польские водители устраивают из-за решения Евросоюза разрешить украинским компаниям перевозки грузов в Европе без квот и оформления разрешений. Польские перевозчики утверждают, что их украинские коллеги получили необоснованное преимущество.

В очередях, образовавшихся на границе, уже умерли по меньшей мере трое водителей с Украины. Последний подобный случай произошел 17 декабря.