В Румынии фермеры перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной

На территории Румынии фермеры заблокировали пункт пропуска «Сирет» на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба Украины в телеграм-канале. КПП «Сирет» находится напротив украинского пункта «Порубное» в Черновицкой области.

«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет». Причины и предполагаемая продолжительность блокировки неизвестны. Затруднение движения может быть в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Согласно данным погранслужбы по состоянию на 18:20, в очереди на выезд из Украины стояли 825 грузовых автомобилей.

«Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме», — уточнили в ведомстве.

На дорогу, ведущую к таможне у КПП «Сирет», прибыли около 200 машин со стороны Румынии, пишет местное издание Libertatea. «Страна.ua» передает, что со стороны Румынии очередь к границе растянулась почти на 6 км.

Румынские фермеры выступают против ввоза зерна из Украины, а также выражают недовольство из-за задержек с выплатами субсидий от властей, отмечает Libertatea.

В мае 2023 года Румыния, а также Болгария, Польша, Словакия и Венгрия временный запрет на ввоз украинского зерна после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. Позднее запрет поддержала Еврокомиссия, но 15 сентября не стала продлевать его действие. В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета.

Позже румынские власти решили ограничить импорт зерна из Украины и Молдавии. «Импорт зерна из Украины и Молдавии будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и возможен только по лицензии», — сообщил глава румынского Минсельхоза Флорин Барбу.