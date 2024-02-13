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Польша создала «летучие бригады» для контроля транзита украинского зерна

Колодзейчак: Польша создала «летучие бригады» для контроля украинского зерна
С 9 февраля в Польше начался общенациональный протест фермеров, пообещавших блокировать погранпереходы с Украиной из-за неконтролируемых поставок дешевой агропродукции. Минсельхоз Польши сообщил об усилении контроля транзита
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша усилила контроль транзита украинского продовольствия по своей территории и создала для этого «летучие бригады», сообщил замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак в эфире TvP.

«Сегодня у нас усиленная деятельность Национальной налоговой администрации и Инспекции автодорожного транспорта. У нас есть две летучие бригады Инспекции автодорожного транспорта, которые созданы для того, чтобы реагировать на информации от польских фермеров, что данные товары перевозятся по территории страны, должны из страны выехать, но есть серьезное подозрение, что они останутся», — сказал Колодзейчак (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что лично контролирует пломбирование грузов с украинскими товарами на границе. «Сегодня в нашей стране не осталось пшеницы, кукурузы, рапса и их производных [из Украины]. Они могут только пройти транзитом, но для нас это тоже проблема, потому что они занимают наши рынки, которые у нас были до сих пор. Тем более, когда мы видим, что цены на украинскую продукцию низкие», — добавил министр.

Вместе с этим, по его словам, говорить о том, что польские фермеры выступают против украинского зерна — совершенно неверно. «Но войны выигрываются не только экспортом зерна, но и оружием, патронами, танками, самолетами и армиями», — сказал представитель правительства.

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В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. Также между ЕС и Украиной действует соглашение, упрощающее грузовые перевозки. На фоне этих мер в ряде европейских стран начали происходить протесты фермеров и водителей, недовольных конкуренцией с украинскими перевозчиками и производителями.

В пятницу, 9 февраля, в Польше начался общенациональный протест. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги. Начало протеста связано с предложением ЕК продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год и параллельно ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельскохозяйственной продукции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша транзит зерно агропродукция Украина Военная операция на Украине фермеры протесты
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