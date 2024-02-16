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Путин посетит завод роботов и парк «Станкомаш» в Челябинске

Путин посетит завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске
Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода
Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (Фото: chkpz.ru)

Президент России Владимир Путин приехал в Челябинск, он посетит Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин также посетит индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе). Там у президента запланированы совещание и встреча с рабочими.

Накануне Путин приехал в Свердловскую область. В регионе он посетил Уралвагонзавод и завод «Уральские локомотивы», а также провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он оценил технику, которую производят на УВЗ, в том числе модернизированные танки Т-72 и Т-90, как «достойную самых хороших эпитетов».

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Технологии и медиа
Владимир Путин

На совещании по строительству высокоскоростной железной дороги Путин рассказал, что ее создание между Москвой и Петербургом — только начало. По его словам, в перспективе высокоскоростные поезда будут ходить в Рязань, Екатеринбург, Адлер, а также в белорусскую столицу Минск.

«Коммерсантъ» осенью 2023 года сообщил, что строительство четырех ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск обойдется почти в 11 трлн руб. По предварительным расчетам, дороже всего будет ВМС Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (4 трлн руб.)

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Владимир Путин Челябинск заводы
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