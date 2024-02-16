Путин посетит завод роботов и парк «Станкомаш» в Челябинске
Президент России Владимир Путин приехал в Челябинск, он посетит Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Об этом сообщает «РИА Новости».
Путин также посетит индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе). Там у президента запланированы совещание и встреча с рабочими.
Накануне Путин приехал в Свердловскую область. В регионе он посетил Уралвагонзавод и завод «Уральские локомотивы», а также провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он оценил технику, которую производят на УВЗ, в том числе модернизированные танки Т-72 и Т-90, как «достойную самых хороших эпитетов».
На совещании по строительству высокоскоростной железной дороги Путин рассказал, что ее создание между Москвой и Петербургом — только начало. По его словам, в перспективе высокоскоростные поезда будут ходить в Рязань, Екатеринбург, Адлер, а также в белорусскую столицу Минск.
«Коммерсантъ» осенью 2023 года сообщил, что строительство четырех ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск обойдется почти в 11 трлн руб. По предварительным расчетам, дороже всего будет ВМС Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (4 трлн руб.)
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри