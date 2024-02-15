Путин сообщил, что Лукашенко одобрил продление ВСМ из Москвы до Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска, сообщил Владимир Путин.
Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — только начало, в перспективе поезда будут ходить в другие российские города — Рязань, Екатеринбург, Адлер, а также — в белорусскую столицу Минск, добавил президент.
«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал Путин.
Глава Минтранса Виталий Савельев летом 2023 года допустил, что ВСМ на следующих этапах продлят до Минска. Осенью того же года «Коммерсантъ» сообщил, что строительство четырех ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер и Минск обойдется почти в 11 трлн руб.
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