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Путин счел работу «Уралвагонзавода» «достойной хороших эпитетов»

Путин поблагодарил работников «Уралвагонзавода»
Генеральный директор АО &laquo;Концерн &laquo;Уралвагонзавод&raquo; Александр Потапов, Владимир Путин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов, Владимир Путин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин во время поездки в Свердловскую область поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за работу. Об этом он заявил на встрече с работниками предприятия.

«Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику», — сказал Путин.

Он оценил технику, которую производят на УВЗ, в том числе модернизированные танки Т-72 и Т-90, как «достойную самых хороших эпитетов».

«Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», — подчеркнул президент, добавив, что качество работы «очень хорошее».

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«Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Он входит в «Ростех». В частности, предприятие производит танки Т-15, «Терминатор» и «Терминатор-2», боевые машины разминирования БМР-3М, танк «Армата» Т-14, Т-90 и Т-72.

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Владимир Путин Уралвагонзавод Свердловская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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