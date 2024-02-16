Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года
Федеральный проект «Искусственный интеллект» включат в национальный проект по формированию экономики данных, так, он будет продлен до 2030 года.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовых актов.
«До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта «Искусственный интеллект» в национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года», — говорится в документе.
Проект «Искусственный интеллект» утвердили в 2020 году, на его реализацию планировали выделить 36,3 млрд руб. Ранее он входил в нацпрограмму «Цифровая экономика» и был рассчитан до 2024 года.
В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества. Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.
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