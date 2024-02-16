Путин продлил федеральный проект по развитию ИИ до 2030 года

Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года

Федеральный проект «Искусственный интеллект» включат в национальный проект по формированию экономики данных, так, он будет продлен до 2030 года.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовых актов.

«До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта «Искусственный интеллект» в национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года», — говорится в документе.

Проект «Искусственный интеллект» утвердили в 2020 году, на его реализацию планировали выделить 36,3 млрд руб. Ранее он входил в нацпрограмму «Цифровая экономика» и был рассчитан до 2024 года.

В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества. Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.