 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года

Путин продлил федеральный проект по развитию ИИ до 2030 года

Федеральный проект «Искусственный интеллект» включат в национальный проект по формированию экономики данных, так, он будет продлен до 2030 года.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовых актов.

«До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта «Искусственный интеллект» в национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года», — говорится в документе.

Проект «Искусственный интеллект» утвердили в 2020 году, на его реализацию планировали выделить 36,3 млрд руб. Ранее он входил в нацпрограмму «Цифровая экономика» и был рассчитан до 2024 года.

Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
Политика
Владимир Путин

В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества. Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Владимир Путин указ искусственный интеллект
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ученые оценили готовность искусственного интеллекта к ядерной войне
Технологии и медиа
Китай запустил первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Архитектор санкций против России вернется в Белый дом Политика, 00:59
Россия созвала заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии» Политика, 00:57
RTVI узнал об увольнении главы института РАН несмотря на письмо Фалькову Политика, 00:25
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 00:22
При ракетном обстреле Белгорода погиб студент из Сирии Политика, 00:17
Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года Технологии и медиа, 00:15
Эксперты MSC зафиксировали «зарождающуюся усталость» Запада от Украины Политика, 00:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Многопорядковый мир»: какие вызовы и угрозы будут обсуждать в Мюнхене Политика, 00:00
Белый дом ответил на слова Путина о «более выгодном» для России Байдене Политика, 15 фев, 23:53
Путин сообщил, что Лукашенко одобрил продление ВСМ из Москвы до Минска Бизнес, 15 фев, 23:51
Столтенберг заявил, что Киев близок к членству в НАТО «как никогда ранее» Политика, 15 фев, 23:38
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 15 фев, 23:29
Савельев пообещал Путину поезда Москва-Петербург каждые 10 минут Бизнес, 15 фев, 23:11
Путин счел работу «Уралвагонзавода» «достойной хороших эпитетов» Политика, 15 фев, 22:52