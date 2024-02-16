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Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве с выплатами за Чернобыль

Кипр выдал России обвиняемого в хищении выплат за аварию в Чернобыле

Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве с выплатами за Чернобыль
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Кипр экстрадировал россиянина Бориса Сосина, обвиняемого в хищении 2,5 млн руб. при мошенничестве с компенсациями за имущество, утраченное в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Кадры депортации показала Генеральная прокуратура.

По данным следствия, в 2014 году Сосин оказывал гражданам платные услуги в получении компенсации за потерю имущества при аварии на ЧАЭС. Для получения выплат из федерального бюджета он предоставлял фиктивные документы об оценке недвижимости. «В результате мошеннических действий причинен ущерб на общую сумму порядка 2,5 млн руб.», — рассказали в МВД.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В 2017 году Сосину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но он скрылся, и его объявили в розыск, заявили в ведомстве. В 2022 году мужчину задержали в аэропорту Кипра.

На Сосина завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК), уточнила Генпрокуратура России. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сосину вменяют один эпизод мошенничества: по данным следствия, он сделал для жительницы Брянской области фиктивные документы о ее доме, утраченном в результате аварии на АЭС, чтобы она смогла получить выплату. Департамент строительства области предоставил компенсацию в 2,5 млн руб. Из этих средств женщина получила 1,5 млн руб, а остальные деньги забрали Сосин и его соучастник.

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Теги
Кипр россияне экстрадиция мошенничество мошенник выплаты Чернобыльскя АЭС
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