Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в обмане дольщиков на ₽47 млн
Власти Бахрейна экстрадировали в Россию россиянина, который разыскивался по обвинению в мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Джамиля Темирханова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН в аэропорту города Манамы. Россиянина экстрадировали по требованию Генпрокуратуры России.
По версии следствия, с 2014 по 2018 год Темирханов, действуя в составе группы, обманом привлек граждан для участия в долевом строительстве самовольно возводимого им многоквартирного дома в городе Избербаш в Дагестане. Всего было заключено 36 договоров. Не выполнив обязательства по завершению строительных работ и сдаче дома в эксплуатацию, Темирханов украл более 47 млн руб.
Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Темирханов уехал за границу, в 2021 году его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Бахрейне в 2023 году.
Генпрокуратура России уточнила, что дело против Темирханова завели по ч. 4 ст. 159 УК. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как рассказали в ведомстве, Темирханов обманул дольщиков вместе с соучастницей.
В 2016 году «предприниматель Джамиль Темирханов» получил от главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова благодарность «За добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни города в рамках реализации приоритетного проекта Главы РД «Человеческий капитал» и в честь празднования Дня Конституции РД», пишет «РИА Дагестан».
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?