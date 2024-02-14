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Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в обмане дольщиков на ₽47 млн

Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в обмане дольщиков на 47 млн руб.

Власти Бахрейна экстрадировали в Россию россиянина, который разыскивался по обвинению в мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Джамиля Темирханова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН в аэропорту города Манамы. Россиянина экстрадировали по требованию Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год Темирханов, действуя в составе группы, обманом привлек граждан для участия в долевом строительстве самовольно возводимого им многоквартирного дома в городе Избербаш в Дагестане. Всего было заключено 36 договоров. Не выполнив обязательства по завершению строительных работ и сдаче дома в эксплуатацию, Темирханов украл более 47 млн руб.

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Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Темирханов уехал за границу, в 2021 году его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Бахрейне в 2023 году.

Генпрокуратура России уточнила, что дело против Темирханова завели по ч. 4 ст. 159 УК. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как рассказали в ведомстве, Темирханов обманул дольщиков вместе с соучастницей.

В 2016 году «предприниматель Джамиль Темирханов» получил от главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова благодарность «За добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни города в рамках реализации приоритетного проекта Главы РД «Человеческий капитал» и в честь празднования Дня Конституции РД», пишет «РИА Дагестан».

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Теги
Бахрейн экстрадиция МВД Генпрокуратура дольщики
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