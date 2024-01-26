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Война санкций ,  
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Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Петрова

Суд Кипра отказал США в экстрадиции россиянина Артура Петрова
Сюжет
Война санкций
Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина Артура Петрова, задержанного в августе по запросу Минюста США. Вашингтон обвинил сотрудника Electrocom в организации поставок американской микроэлектроники в обход санкций
Фото: Jeff Scheid / Getty Images
Фото: Jeff Scheid / Getty Images

Окружной суд в городе Ларнака вынес решение об отказе в экстрадиции в США 33-летнего Артура Петрова, передает ТАСС. Гражданина России задержали в августе 2023 года по запросу Вашингтона и обвинили в организации поставок американской микроэлектроники в Россию в нарушение санкций.

Россиянину были предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе о контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. По некоторым из них максимальное наказание предусматривает 20 лет заключения. По данным Минюста США, Петров также имеет гражданство Германии.

Задержанный на Кипре россиянин работает в компании Electrocom, которая осуществляет поставки электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий», говорится в документах суда. Следователи считают, что эта продукция может быть использована для снабжения военнослужащих России.

США сообщили о задержании россиянина на Кипре за обход санкций
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Фото:Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Как утверждают в Минюсте США, Петров и двое его сообщников использовали подставные компании для организации поставок американской микроэлектроники, которая применялась в российских беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, управляемых ракетах и устройствах связи в том числе в военной операции на Украине.

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Юлия Овчинникова
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