Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Петрова
Окружной суд в городе Ларнака вынес решение об отказе в экстрадиции в США 33-летнего Артура Петрова, передает ТАСС. Гражданина России задержали в августе 2023 года по запросу Вашингтона и обвинили в организации поставок американской микроэлектроники в Россию в нарушение санкций.
Россиянину были предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе о контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. По некоторым из них максимальное наказание предусматривает 20 лет заключения. По данным Минюста США, Петров также имеет гражданство Германии.
Задержанный на Кипре россиянин работает в компании Electrocom, которая осуществляет поставки электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий», говорится в документах суда. Следователи считают, что эта продукция может быть использована для снабжения военнослужащих России.
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