Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана

Виктор Панюшин в 2000 году стал вором в законе, в России его неоднократно судили за тяжкие преступления. Пан бежал на Украину, а оттуда приехал на Северный Кипр. Этим летом его задержали за использование поддельного паспорта

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Анкара передаст России вора в законе Виктора Панюшина, более известного в криминальных кругах как Витя Пан, сообщает Haberturk.

В июне его задержали на территории непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), с тех пор Панюшин содержался в тюрьме. Согласно решению Совета министров республики, мужчину объявят нелегальным иммигрантом и привезут в Турцию, а уже оттуда экстрадируют в Россию.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Между греко-киприотами и турко-киприотами возникла напряженность, в итоге в 1964 году на территорию острова ввели миротворческий контингент ООН. Через десять лет на Кипре произошел военный переворот, под предлогом восстановления конституционной власти на территорию Кипра зашли турецкие войска, после чего остров разделился на две части. На острове образовалась ТРСК, заняв примерно треть северной части Кипра. Ее признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию ТРСК оккупированной.

Панюшин — уроженец Альметьевска. В 2000 году он получил статус вора в законе с влиянием в криминальной среде на территориях Курской, Орловской и Белгородской областей. В России у Панюшина есть судимости за девять тяжких преступлений, включая убийство. В 2019 году против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). По данным следствия, созданное им ОПС использовалось для контроля над преступными элементами в регионах и «раздела сфер влияния»: в Курской области группа специализировалась на насильственных преступлениях, а в Белгородской — на экономических.

Панюшин бежал на Украину и был объявлен в международный розыск. Как пишет Haberturk, после побега мужчина получил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В начале 2023 года он приехал на Северный Кипр, где и был задержан спустя несколько месяцев по обвинению в использовании поддельных документов. Сам Панюшин утверждал, что власти Украины выдали ему паспорт в рамках программы защиты свидетелей и некоторые его личные данные были изменены, чтобы мужчину не узнали.