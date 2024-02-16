 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-информатора ФБР обвинили в даче ложных показаний по делу Байдена

В США обвинили информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Экс-информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в даче ложных показаний в рамках расследования об импичменте президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

Специальный советник Дэвид Вайс обвинил Смирнова в «сфабрикованном» рассказе об участии Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, в частности — даче взятки.

Он рассказал, что Burisma в 2015 и 2016 заплатили по $5 млн Байденам, чтобы Хантер «позаботился обо всех вопросах», которые касались расследования против Burisma, «через своего отца». На самом деле Смирнов общался с руководством украинской компании в 2017 году, когда действующий президент «не мог влиять на политику США», говорится в обвинительном заключении.

Байден счел голосование по импичменту «политическим трюком»
Политика
Президент США Джо Байден

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден это отрицает. Расследование в рамках импичмента президента начали в сентябре 2023 года.

В начале мая прошлого года группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Персоны
Джо Байден Хантер Байден расследование США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Белый дом ответил на слова Путина о «более выгодном» для России Байдене
Политика
Байден распорядился наладить диалог с Россией из-за угрозы безопасности
Политика
Трамп-младший увидел у Путина возможность «играть» на Байдене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
В Астрахани пожару в жилом доме присвоили повышенный ранг Общество, 05:28
Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия Общество, 05:16
Экс-информатора ФБР обвинили в даче ложных показаний по делу Байдена Политика, 05:11
Гонконг пригрозил делистингом компаниям из-за продажи казино в России Бизнес, 04:43
Нетаньяху назвал «призом» для ХАМАС создание палестинского государства Политика, 04:27
США совершили кибератаку на иранский корабль-разведчик Политика, 03:53
В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций Политика, 03:36
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Палата представителей ушла на перерыв без согласования помощи Украине Политика, 03:24
Делегация Эквадора приедет в Москву обсудить поставки бананов Общество, 02:59
Минюст США заявил о нейтрализации схемы хакеров Fancy Bear Технологии и медиа, 02:38
Первая православная страна легализовала однополые браки Общество, 02:34
Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени Путина Общество, 02:07
Песков сообщил об утверждении проекта ВСМ между Москвой и Петербургом Общество, 01:38
В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы Политика, 01:34