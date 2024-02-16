Экс-информатора ФБР обвинили в даче ложных показаний по делу Байдена

Экс-информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в даче ложных показаний в рамках расследования об импичменте президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

Специальный советник Дэвид Вайс обвинил Смирнова в «сфабрикованном» рассказе об участии Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, в частности — даче взятки.

Он рассказал, что Burisma в 2015 и 2016 заплатили по $5 млн Байденам, чтобы Хантер «позаботился обо всех вопросах», которые касались расследования против Burisma, «через своего отца». На самом деле Смирнов общался с руководством украинской компании в 2017 году, когда действующий президент «не мог влиять на политику США», говорится в обвинительном заключении.

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден это отрицает. Расследование в рамках импичмента президента начали в сентябре 2023 года.

В начале мая прошлого года группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине.