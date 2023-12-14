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Политика ,  
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Байден счел голосование по импичменту «политическим трюком»

Байден назвал голосование по импичменту «политическим трюком»
Республиканское большинство в палате представителей проголосовало за придание официального статуса расследованию с целью импичмента президента, Байдена подозревают в извлечении личной выгоды от сделок его сына Хантера

Президент США Джо Байден счел голосование в палате представителей конгресса за придание официального статуса продолжающемуся расследованию с целью его импичмента «политическим трюком», его слова приводит CNN.

«Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того чтобы выполнять свою срочную работу, они предпочитают тратить время на этот необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в конгрессе, не подтверждается фактами», — отметил Байден. Среди «насущных» вопросов он упомянул ситуацию в экономике, на границе, вокруг Украины и Израиля.

Вечером 13 декабря республиканское большинство в палате представителей проголосовало за расследование с целью импичмента Байдена (его поддержал 221 конгрессмен от Республиканской партии, против выступили 212 демократов).

Республиканцы подозревают американского лидера в том, что президент извлек личную выгоду от сделок его сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими, а тот пользовался именем отца. Никаких доказательств республиканцы до сих пор не привели, отмечает Reuters. Агентство также указывает, что даже еcли палата представителей проголосует за импичмент президента, Сенат должен будет поддержать выдвижение против него официального обвинения двумя третями голосов, что практически невозможно из-за того, что в палате у демократов большинство — 51 против 49.

Сын Байдена проигнорировал повестку в суд от республиканцев и настаивает на публичной даче показаний. «Нет никаких доказательств в поддержку утверждений о том, что мой отец имел финансовое участие в моем бизнесе, потому что этого не было», — утверждает он.

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Газета The New York Post со ссылкой на электронные письма, обнаруженные в ноутбуке Хантера Байдена, в частности, писала, что Байден-старший, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, помогал сыну в бизнесе на Украине. Так, в одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma (Байден-младший входил в совет директоров) Вадим Пожарский просил сына Байдена подумать, как тот может использовать свое влияние для помощи компании. Республиканцы, в частности, утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббирования, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

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В сентябре бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти поручил начать расследование, которое может запустить процесс импичмента Байдена. Он утверждал, что американский лидер, согласно расследованию республиканцев, лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи.

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