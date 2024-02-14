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Военные ВСУ вынуждены экономить боеприпасы из-за нехватки западного вооружения, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военнослужащих.

Издание привело мнение нескольких военных.

Сержант, служащий на восточном фронте, рассказал изданию, что во время патрулирования выстрелил из гранатомета несколько раз, а затем прекратил стрельбу, «чтобы сберечь боеприпасы». «Мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — добавил он.

Газета пишет, что в горячих точках, таких как Авдеевка, заканчивается артиллерия, а танки, бронемашины и гаубицы нуждаются в запасных частях. В ВСУ обеспокоены попытками республиканцев заблокировать помощь Украине, отмечает WSJ.

Накануне, 13 февраля 2024 года, сенат (контролируют демократы) одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине: за законопроект проголосовали 70 человек, против высказались 29 сенаторов. Теперь проект рассмотрит палата представителей (контролируют республиканцы). Его принятие Reuters назвал маловероятным.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет и, если Запад перестанет поддерживать Киев, продержится только неделю.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее допустил, что ВСУ начнут отступать без поддержки со стороны иностранных партнеров.