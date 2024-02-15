Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили
Пожар на Пушкинской площади неподалеку от здания «Известия холла» полностью ликвидировали, сообщило МЧС в телеграм-канале.
До этого пожарные локализовали огонь на площади 1,5 тыс. кв. м, информации о пострадавших не поступало.
Пожар начался в ночь на 15 февраля, загорелись три неиспользуемые постройки во дворе «Известия холла», конструкции частично рухнули. Из-за плотного задымления, стальных конструкций и горючих материалов тушение было затруднено. Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работали свыше 120 спасателей.
«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Оно расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.
В связи с пожаром и работой специалистов МЧС вход и два выхода станции метро «Пушкинская» перекрыли. Движение по Тверской улице было затруднено: перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.
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