Появился репортаж РБК с места пожара у здания «Известия холла» в Москве

Как выглядит здание «Известия холла» в Москве после пожара

Пожар около здания «Известия холла» в Москве потушили — на максимуме огонь охватывал площадь 1,5 тыс. кв. м.

На месте до сих пор стоит оцепление вокруг здания, сообщил корреспондент РБК. По его словам, снаружи не видно каких-либо следов задымления.

Огонь вспыхнул во дворе здания — загорелись три неиспользуемые постройки, они частично обрушились. Непосредственно на здание «Известия холла» пожар не перекинулся, сообщали пожарные.

Из-за пожара были перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Также были закрыты на вход и выход несколько выходов со станций метро «Пушкинская» и «Тверская».



Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работали свыше 120 спасателей.