Как выглядит здание «Известия холла» в Москве после пожара
Пожар около здания «Известия холла» в Москве потушили — на максимуме огонь охватывал площадь 1,5 тыс. кв. м.
На месте до сих пор стоит оцепление вокруг здания, сообщил корреспондент РБК. По его словам, снаружи не видно каких-либо следов задымления.
Огонь вспыхнул во дворе здания — загорелись три неиспользуемые постройки, они частично обрушились. Непосредственно на здание «Известия холла» пожар не перекинулся, сообщали пожарные.
Из-за пожара были перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Также были закрыты на вход и выход несколько выходов со станций метро «Пушкинская» и «Тверская».
Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работали свыше 120 спасателей.
«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Оно расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.
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